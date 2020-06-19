17-летний вратарь "Ростова" признан лучшим игроком в матче с "Сочи"

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17-летний вратарь "Ростова" признан лучшим игроком в матче с "Сочи"

Голкипер "Ростова" Денис Попов стал лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ с "Сочи" (1:10).

Отметим, футболист пропустил 10 мячей, но отбил пенальти от нападающего Антона Заболотного и несколько раз спас команду.

Для 17-летнего Попова этот матч был дебютным в чемпионате России.

Основной состав "Ростова" находится на карантине из-за того, что шесть игроков команды заразились коронавирусом.

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