17-й тур РПЛ стал самым результативным в этом сезоне

Команды РПЛ в 17-м туре выдали лучшую результативность со старта нынешнего сезона.

На минувших выходных прошло только 7 игр, но в них уже было забито 27 мячей. Сегодня тур закроют "Сочи" и "Ахмат".

Предыдущий рекорд сезона 2020/21 принадлежал 12-му туру РПЛ - 26 голов в 8 матчах.

Самыми результативными в 17-м туре Премьер-лиги стали встречи "Спартак" - "Тамбов" (5:1) и "Зенит" - "Урал" (5:1).

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