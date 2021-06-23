18 футболистов "Динамо" вылетели на сбор в Австрию: список игроков, фото

Теги динамо москва

18 футболистов "Динамо" вылетели на сбор в Австрию: список игроков, фото

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Футболисты и тренерский штаб московского "Динамо" отправились на первый предсезонный сбор в Австрию, сообщает официальный сайт клуба.

Среди игроков, отправившихся на сбор, есть новичок команды уругваец Диего Лаксальт, который перешел из "Милана".

Полностью список из 18 игроков выглядит так:

вратари: Иван Будачёв, Денис Давыдов, Игорь Лещук.

защитники: Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев.

полузащитники: Владислав Галкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Себастиан Шиманьски.

нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.

На сборе в Австрии "Динамо" проведет четыре товарищеских поединка: с румынским ЧФР (26 июня), чешским "Динамо Ческе-Будеевице" (30 июня), кипрским АЕЛом (2 июля) и австрийским ЛАСКом (3 июля).

Не пропустите: "Крылья Советов" уничтожили "Спартак" из Сербии в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гинер назвал причину увольнения Олича из ЦСКА

Гинер назвал причину увольнения Олича из ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов