18 футболистов "Динамо" вылетели на сбор в Австрию: список игроков, фото
Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен
Футболисты и тренерский штаб московского "Динамо" отправились на первый предсезонный сбор в Австрию, сообщает официальный сайт клуба.
Среди игроков, отправившихся на сбор, есть новичок команды уругваец Диего Лаксальт, который перешел из "Милана".
Полностью список из 18 игроков выглядит так:
вратари: Иван Будачёв, Денис Давыдов, Игорь Лещук.
защитники: Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев.
полузащитники: Владислав Галкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Себастиан Шиманьски.
нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.
На сборе в Австрии "Динамо" проведет четыре товарищеских поединка: с румынским ЧФР (26 июня), чешским "Динамо Ческе-Будеевице" (30 июня), кипрским АЕЛом (2 июля) и австрийским ЛАСКом (3 июля).
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