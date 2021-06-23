18 футболистов "Динамо" вылетели на сбор в Австрию: список игроков, фото

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Футболисты и тренерский штаб московского "Динамо" отправились на первый предсезонный сбор в Австрию, сообщает официальный сайт клуба.

Среди игроков, отправившихся на сбор, есть новичок команды уругваец Диего Лаксальт, который перешел из "Милана".

Полностью список из 18 игроков выглядит так:

вратари: Иван Будачёв, Денис Давыдов, Игорь Лещук.

защитники: Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев.

полузащитники: Владислав Галкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Себастиан Шиманьски.

нападающие: Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв, Сильвестр Игбун, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.

На сборе в Австрии "Динамо" проведет четыре товарищеских поединка: с румынским ЧФР (26 июня), чешским "Динамо Ческе-Будеевице" (30 июня), кипрским АЕЛом (2 июля) и австрийским ЛАСКом (3 июля).

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