18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ
Фото твиттер Неймара
L’Equipe представил рейтинг футболистов из французской Лиги 1 с самыми большими зарплатами.
Лидирует в списке форвард ПСЖ Неймар. Месячный оклад бразильца составляет 4 миллиона 83 тысячи евро.
Далее располагаются Лионель Месси (3,375 млн в месяц) и Килиан Мбаппе (2,22 млн в месяц).
В топ-20 рейтинга попали 18 игроков ПСЖ. Исключением стали два представителя "Монако" - Виссам Бен-Йеддер (650 тыс в месяц) и Сеск Фабрегас (600 тыс в месяц).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13