18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ

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18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ

Фото твиттер Неймара

L’Equipe представил рейтинг футболистов из французской Лиги 1 с самыми большими зарплатами.

Лидирует в списке форвард ПСЖ Неймар. Месячный оклад бразильца составляет 4 миллиона 83 тысячи евро.

Далее располагаются Лионель Месси (3,375 млн в месяц) и Килиан Мбаппе (2,22 млн в месяц).

В топ-20 рейтинга попали 18 игроков ПСЖ. Исключением стали два представителя "Монако" - Виссам Бен-Йеддер (650 тыс в месяц) и Сеск Фабрегас (600 тыс в месяц).

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6 Реймс Реймс 28 41
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8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
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