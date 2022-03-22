18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ

Фото твиттер Неймара

L’Equipe представил рейтинг футболистов из французской Лиги 1 с самыми большими зарплатами.

Лидирует в списке форвард ПСЖ Неймар. Месячный оклад бразильца составляет 4 миллиона 83 тысячи евро.

Далее располагаются Лионель Месси (3,375 млн в месяц) и Килиан Мбаппе (2,22 млн в месяц).

В топ-20 рейтинга попали 18 игроков ПСЖ. Исключением стали два представителя "Монако" - Виссам Бен-Йеддер (650 тыс в месяц) и Сеск Фабрегас (600 тыс в месяц).

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