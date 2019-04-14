18 лет назад Аршавин впервые забил гол за "Зенит"

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18 лет назад Аршавин впервые забил гол за "Зенит"

В этот день, 18 лет назад, легендарный футболист "Зенита" Андрей Аршавин забил свой первый гол за петербургский клуб.

Это произошло в матче чемпионата России против "Факела" (2:1).

"В этот день ровно 18 лет назад Андрей Аршавин забил свой первый гол за "Зенит"!" – сообщает официальный Твиттер сине-бело-голубых.

37-летний Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 годы, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 годы. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач. Также играл за "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Казахстана, обладатель Суперкубка Казахстана.

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