18 лет назад ЦСКА выиграл первый трофей под руководством Евгения Гинера

В этот день 18 лет назад ЦСКА стал обладателем Кубка России. Этот трофей стал первым для клуба при президенте Евгении Гинере.

В финале национального кубка "армейцы" обыграли "Зенит" со счетом 2:0. Победу московскому клубу принесли Андрей Соломатин и Игорь Яновский.

С тех пор ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России, семь раз завоевал Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА

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