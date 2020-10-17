18-летний армянский футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе

Теги армения

18-летний армянский футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе

Ереванский "Локомотив" сообщил о смерти 18-летнего полузащитника Эрика Саряна.

Юный футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе, где в последнее время обострился вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном.

"Печальные новости. Эрик Сарян героически погиб в боях на армяно-азербайджанской границе. Разделяем тяжёлое горе и выражаем поддержку семье и близким Эрика. Победа будет за нами", - говорится в заявлении "Локо".

Не пропустите: Экс-защитник "Ливерпуля" продаёт медаль за победу в Лиге Чемпионов-2005. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

Московское "Динамо" арендовало экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Avan Academy Avan Academy 18 36
2 Lori Lori 18 32
3 Арарат Арарат 18 31
4 Алашкерт Алашкерт 18 31
5 Artsakh Artsakh 18 30
6 Ширак Ширак 18 28
7 Пюник Пюник 18 23
8 Бананц Бананц 18 23
9 Гандзасар Гандзасар 18 18
10 Yerevan Yerevan 18 0
Полная таблица

топ-5 тегов