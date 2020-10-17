18-летний армянский футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе

Ереванский "Локомотив" сообщил о смерти 18-летнего полузащитника Эрика Саряна.

Юный футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе, где в последнее время обострился вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном.

"Печальные новости. Эрик Сарян героически погиб в боях на армяно-азербайджанской границе. Разделяем тяжёлое горе и выражаем поддержку семье и близким Эрика. Победа будет за нами", - говорится в заявлении "Локо".

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