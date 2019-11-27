18-летний датчанин поедет с ЦСКА на сбор в Испанию



Полузащитник "Хельсингора" Асхаб Мукудаев сообщил, что его пригласили на сбор ЦСКА в Испании.

"Мне сообщили, что меня хотят видеть на сборе в Испании в январе", - приводит слова Мукудаева Tipsbladet.dk.

Хавбек находился на просмотре в ЦСКА в течение нескольких недель. В нынешнем сезоне 18-летний Мукудаев провел 11 матчей за молодежный состав "Хельсингора" и забил три гола. Стоит отметить, что футболист является сыном чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.

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