18-летний Эллиот побил клубный рекорд "Ливерпуля"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Полузащитник Харви Эллиот стал рекордсменом "Ливерпуля" по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера".

Англичанин стал самым молодым игроком в истории "красных", вышедшим в стартовом составе в поединке ЛЧ.

Эллиот появился в основе в возрасте 18 лет и 318 дней.

Хавбек превзошёл достижение Трента Александра-Арнольда (18 лет и 354 дня).

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