18-летний форвард "Гамбурга" отказался перейти в "Баварию"

"Бавария" пыталась приобрести нападающего "Гамбурга" Яна-Фите Арпа, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб сделал футболисту выгодное предложение, но он решил остаться в стане "черно-синих". Его контракт с клубом действует до лета 2019 года, но "Гамбург" предложил ему продлить соглашение до 2023 года.

Ранее сообщалось, что форвард отказался перейти в "Реал".

В этом сезоне 18-летний Арп провел 16 матчей в Бундеслиге и забил два гола.

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