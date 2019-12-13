18-летний форвард "Манчестер Юнайтед" признан игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд признан игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче 6-го тура группового этапа против АЗ (4:0) форвард стал автором двух забитых мячей. В борьбе за награду он опередил нападающего "Вулверхэмптона" Диогу Жоту, защитника "Ренна" Жориса Ньяньона и форварда "Арсенала" Букайо Саку.

18-летний Гринвуд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Эффектный финт хавбека "Манчестер Юнайтед" Перейры признан моментом дня в Лиге Европы. | http://soccernews.ru