18-летний форвард признан лучшим игроком "Арсенала" в октябре
Бразильский нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
В октябре форвард провел за "Арсенал" шесть матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
18-летний Мартинелли перешел в "Арсенал" в летнее трансферное окно из "Итуано" за 6,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в девять матчах за "канониров", в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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