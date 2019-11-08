18-летний форвард признан лучшим игроком "Арсенала" в октябре

Теги арсенал лондонгабриэл мартинелли

18-летний форвард признан лучшим игроком "Арсенала" в октябре
Бразильский нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В октябре форвард провел за "Арсенал" шесть матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

18-летний Мартинелли перешел в "Арсенал" в летнее трансферное окно из "Итуано" за 6,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в девять матчах за "канониров", в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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