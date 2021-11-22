18-летний форвард "Ромы" Афена-Гьян стал автором уникального достижения в Серии А

Фото твиттер "Ромы"

Нападающий "Ромы" Феликс Афена-Гьян переписал историю чемпионата Италии, сообщает Opta.

Ганец стал первым игроком 2003 года рождения, которому удалось забить в матче Серии А.

Напомним, что 18-летний футболист вышел на замену в воскресном поединке с "Дженоа" (2:0) и оформил дубль.

В этом году "Рома" купила Афена-Гьяна за 350 тысяч евро.

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