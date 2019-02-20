18-летний голкипер ЦСКА перешел в "Енисей"

Молодой голкипер ЦСКА стал игроком "Енисея". Футболист перешел в красноярский клуб на правах аренды.

В текущем сезоне Едапин участвовал в Юношеской лиге УЕФА в матчах с чешской "Викторией Пльзень" (1:1) и мадридским "Реалом" (1:2).

Стоимость игрока - 100 тысяч евро."Енисей" располагается на 16 месте турнирной таблицы РПЛ.

А еще: В шести матчах 1/8 финала ЛЧ команды не забили ни одного гола в первых таймах | http://soccernews.ru