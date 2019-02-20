18-летний голкипер ЦСКА перешел в "Енисей"

Теги цска москваенисей красноярск

18-летний голкипер ЦСКА перешел в "Енисей"

Молодой голкипер ЦСКА стал игроком "Енисея". Футболист перешел в красноярский клуб на правах аренды. 

В текущем сезоне Едапин участвовал в Юношеской лиге УЕФА в матчах с чешской "Викторией Пльзень" (1:1) и мадридским "Реалом" (1:2).

Стоимость игрока - 100 тысяч евро."Енисей" располагается на 16 месте турнирной таблицы РПЛ.  

А еще:  В шести матчах 1/8 финала ЛЧ команды не забили ни одного гола в первых таймах | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 19 февраля

Главные новости дня: 19 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов