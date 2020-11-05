18-летний голкипер киевского "Динамо" Нещерет совершил 12 сэйвов в дебютном матче в Лиге Чемпионов

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет ярко дебютировал в Лиге Чемпионов.

В матче 3-го групповой стадии ЛЧ против "Барселоны" (1:2) 18-летний украинец совершил 12 сэйвов. Всего по его воротам было нанесено 14 ударов.

Напомним, что голами в составе каталонцев отличились Лионель Месси, реализовав пенальти, и Жерар Пике.

В текущем сезоне Нещерет провел всего два матча, в которых пропустил три гола.

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