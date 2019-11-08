18-летний Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

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18-летний Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Мэйсон Гринвуд вписал своё имя в историю "Манчестер Юнайтед", сообщает BBC.

18-летний футболист стал рекордсменом клуба, поучаствовав в двух голах в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Партизана".

Гринвуд - самый юный в истории "МЮ" игрок с забитым мячом и ассистом в еврокубковой игре.

Воспитанник "красных дьяволов" дебютировал за основную команду в марте 2019 года. В его активе 3 гола в 16 матчах.

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