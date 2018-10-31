18-летний хавбек "Спартака" Игнатов: "Нужно время, чтобы привыкнуть к скоростям в чемпионате и еврокубках"

Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов рассказал, как проходит его адаптация к играм в первой команде.

"По жизни стараюсь быть скромным. А сейчас, когда попал в основу "Спартака", пытаюсь вести себя тише вдвойне, быть незаметным. Ведь только начинаю свой путь. Это не так легко. Пока еще не ощущаю на сто процентов, что готов играть в главной команде. Так что мой девиз - работать, работать и работать.

Сейчас нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Нужно еще некоторое время, чтобы привыкнуть к скоростям в чемпионате и еврокубковых играх. На тренировках у меня уже получается, а вот матчах - не всегда. Чувствую ответственность, понимаю, что, например, нельзя авантюрно идти в обводку в центре поля", - цитирует 18-летнего хавбека официальный сайт "красно-белых".

Напомним, Лопетеги может возглавить "Спартак". | soccernews.ru