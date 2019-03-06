18-летний хавбек стал самым дорогим игроком Бундеслиги

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18-летний хавбек стал самым дорогим игроком Бундеслиги

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Германии.

Самым дорогим игроком Бундеслиги стал 18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, чья стоимость теперь составляет 80 миллионов евро. Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски опустился на второе место и теперь стоит 70 миллионов. Третье место занимает хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара (70).

Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит так:

1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 80 миллионов евро

2. Роберт Левандовски ("Бавария") - 70

3. Тьяго Алькантара ("Бавария") - 70

4. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") - 65

5. Кай Хаверц ("Байер") - 65

6. Хамес Родригес ("Бавария") - 65

7. Йозуа Киммих ("Бавария") - 60

8. Кристиан Пулишич ("Боруссия") - 60

9. Лука Йович ("Айнтрахт") - 55

10. Давид Алаба ("Бавария") - 55.

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 54
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 24 43
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 40
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 39
7 Вольфсбург Вольфсбург 24 39
8 Герта Герта 24 35
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 33
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 31
12 Майнц 05 Майнц 05 24 30
13 Фрайбург Фрайбург 24 27
14 Шальке Шальке 24 23
15 Аугсбург Аугсбург 24 21
16 Штутгарт Штутгарт 24 19
17 Ганновер 96 Ганновер 96 24 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 24 13
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