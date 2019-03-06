18-летний хавбек стал самым дорогим игроком Бундеслиги

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Германии.

Самым дорогим игроком Бундеслиги стал 18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, чья стоимость теперь составляет 80 миллионов евро. Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски опустился на второе место и теперь стоит 70 миллионов. Третье место занимает хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара (70).

Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит так:

1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 80 миллионов евро

2. Роберт Левандовски ("Бавария") - 70

3. Тьяго Алькантара ("Бавария") - 70

4. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") - 65

5. Кай Хаверц ("Байер") - 65

6. Хамес Родригес ("Бавария") - 65

7. Йозуа Киммих ("Бавария") - 60

8. Кристиан Пулишич ("Боруссия") - 60

9. Лука Йович ("Айнтрахт") - 55

10. Давид Алаба ("Бавария") - 55.

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