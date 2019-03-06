18-летний хавбек стал самым дорогим игроком Бундеслиги
Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков чемпионата Германии.
Самым дорогим игроком Бундеслиги стал 18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, чья стоимость теперь составляет 80 миллионов евро. Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски опустился на второе место и теперь стоит 70 миллионов. Третье место занимает хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара (70).
Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги выглядит так:
1. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 80 миллионов евро
2. Роберт Левандовски ("Бавария") - 70
3. Тьяго Алькантара ("Бавария") - 70
4. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") - 65
5. Кай Хаверц ("Байер") - 65
6. Хамес Родригес ("Бавария") - 65
7. Йозуа Киммих ("Бавария") - 60
8. Кристиан Пулишич ("Боруссия") - 60
9. Лука Йович ("Айнтрахт") - 55
10. Давид Алаба ("Бавария") - 55.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13