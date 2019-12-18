18-летний игрок "Локомотива" рассказал об иске агента на 350 тысяч евро

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18-летний игрок "Локомотива" рассказал об иске агента на 350 тысяч евро
Футболист "Локомотива" Максим Мухин рассказал, что его бывший агент Анатолий Платов пытается отсудить у него 350 тысяч евро.

"Вариант с "Локомотивом" мне организовал не Платов, меня пригласил знакомый селекционер из клуба. Платов договаривался о моментах, связанных с переездом, - о билетах и прочем. Поначалу говорил, что ведет переговоры о контракте. Но в какой-то момент сказал: "Контракт - кабала, поехали отсюда". При этом все контракты "Локомотива" - однотипные, и ничего такого там не было. А он все: кабала, кабала. Предложил ехать в "Зенит". Я не захотел, и после этого у нас начались разногласия.

После этого понял, что наши отношения не складываются. Он сказал, что я не имею права подписывать контракт, штрафом мне угрожал. При этом, повторюсь, у него даже лицензии агента не было. Ничего ему не ответил и принял решение остаться в "Локомотиве". В ответ он прислал мне счет на 350 тысяч евро", - приводит слова Мухина "Чемпионат".

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