18-летний игрок "Локомотива" рассказал об иске агента на 350 тысяч евро
Футболист "Локомотива" Максим Мухин рассказал, что его бывший агент Анатолий Платов пытается отсудить у него 350 тысяч евро.
"Вариант с "Локомотивом" мне организовал не Платов, меня пригласил знакомый селекционер из клуба. Платов договаривался о моментах, связанных с переездом, - о билетах и прочем. Поначалу говорил, что ведет переговоры о контракте. Но в какой-то момент сказал: "Контракт - кабала, поехали отсюда". При этом все контракты "Локомотива" - однотипные, и ничего такого там не было. А он все: кабала, кабала. Предложил ехать в "Зенит". Я не захотел, и после этого у нас начались разногласия.
После этого понял, что наши отношения не складываются. Он сказал, что я не имею права подписывать контракт, штрафом мне угрожал. При этом, повторюсь, у него даже лицензии агента не было. Ничего ему не ответил и принял решение остаться в "Локомотиве". В ответ он прислал мне счет на 350 тысяч евро", - приводит слова Мухина "Чемпионат".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15