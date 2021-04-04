18-летний игрок "Знамени Труда" умер во время матча

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18-летний игрок "Знамени Труда" умер во время матчаФото: Инстаграм "Знамя Труда"
Сегодня во время матча молодежной команды "Знамя Труда" произошло трагическое происшествие. Футболист Никита Сидоров умер прямо на поле.

"Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе "Торпедо".

Футболисту молодежной команды "Знамя Труда" стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга.

Приносим соболезнования родным и близким", – говорится в заявлении Орехово-Зуевского городского округа в инстаграме.

Также глубокие соболезнования родным и близким 18-летнего игрока выразила ПФЛ.

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