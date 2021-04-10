18-летний Карпов установил клубный рекорд ЦСКА

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18-летний Карпов установил клубный рекорд ЦСКА

Фото инстаграм Вадима Карпова

Центральный защитник Вадим Карпов стал рекордсменом московского ЦСКА.

Футболист забил дебютный мяч за армейцев в возрасте 18 лет и 268 дней. Это произошло в четверг в игре 1/4 финала Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1).

Таким образом, Карпов стал самым молодым игроком обороны в истории клуба с голом в официальном матче.

Оказался побит рекорд Игоря Дивеева, установленный в 2019 году - 19 лет и 357 дней.

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