18-летний Мартинелли во второй раз в сезоне признан лучшим игроком месяца в "Арсенале"

Форвард лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли стал лучшим игроком команды по итогам января.

18-летний бразилец стал победителем голосования среди болельщиков "канониров", набрав 49 процентов.

Юный нападающий в гонке за наградой опередил Гранита Джаку и Букайо Сака.

В прошлом месяце Мартинелли сыграл 5 матчей за "Арсенал", забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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