18-летний норвежец оформил нона-трик на молодежном Чемпионате Мира

Форвард сборной Норвегии U-20 Эрлинг Брёут Холанд забил девять голов Гондурасу (12:0) в матче молодежного Чемпионата Мира.

Отметим, что это был матч заключительного тура групповой стадии турнира. Норвегия финишировала на третьем месте и будет участвовать в стыковых матчах за выход в плей-офф.

18-летний Холанд выступает за австрийский клуб "РБ Зальцбург". В минувшем клубном сезоне он провел 10 игр, в которых отметился пятью голами и одним ассистом.

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