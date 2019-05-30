18-летний норвежец оформил нона-трик на молодежном Чемпионате Мира
Форвард сборной Норвегии U-20 Эрлинг Брёут Холанд забил девять голов Гондурасу (12:0) в матче молодежного Чемпионата Мира.
Отметим, что это был матч заключительного тура групповой стадии турнира. Норвегия финишировала на третьем месте и будет участвовать в стыковых матчах за выход в плей-офф.
18-летний Холанд выступает за австрийский клуб "РБ Зальцбург". В минувшем клубном сезоне он провел 10 игр, в которых отметился пятью голами и одним ассистом.
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