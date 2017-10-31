18-летний Свилар стал самым молодым вратарем, отразившим пенальти в Лиге Чемпионов

Теги бенфикамиле свилар

18-летний Свилар стал самым молодым вратарем, отразившим пенальти в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" играет с "Бенфикой".

В первой половине поединка манкунианцы получили право на пенальти. 11-метровый выполнял Антони Мартиаль, но его удар отбил вратарь "Бенфики" Миле Свилар.

Стоит отметить, что Свилар в возрасте 18 лет и 65 дней стал самым молодым голкипером, который отразил пенальти в Лиге Чемпионов.

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