18-летний талант ПСЖ может покинуть команду

Фото: инстаграм Хави Симонса/Автор неизвестен

Голландский полузащитник Хави Симонс может покинуть "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Агент футболиста Мино Райола требует, чтобы клуб перевел хавбека в первую команду.

18-летний Симонс является воспитанником "Барселоны", но выступает за ПСЖ с 2019 года. Всего он провел за французский клуб два матча.

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