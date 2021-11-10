18-летний талант ПСЖ может покинуть команду
Фото: инстаграм Хави Симонса/Автор неизвестен
Голландский полузащитник Хави Симонс может покинуть "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Агент футболиста Мино Райола требует, чтобы клуб перевел хавбека в первую команду.
18-летний Симонс является воспитанником "Барселоны", но выступает за ПСЖ с 2019 года. Всего он провел за французский клуб два матча.
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