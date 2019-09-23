18-летний венгр стал автором лучшего гола года, опередив Месси

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18-летний венгр стал автором лучшего гола года, опередив Месси

Автором лучшего  гола года по версии ФИФА стал полузащитник "Дебрецена" Даниэль Жори.

Жори стал обладателем премии Пушкаша за самый красивый гол сезона. В борьбе за награду венгр опередил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро.

Жори отметился голом ударом через себя в матче чемпионата Венгрии с "Ференцварошем" (2:1).

18-летний Жори является воспитанником "Дебрецена". Всего он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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