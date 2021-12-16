18-летний Вирц установил рекорд Бундеслиги

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18-летний Вирц установил рекорд Бундеслиги

Фото инстаграм Флориана Вирца

Атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц переписал историю чемпионата Германии.

Хавбек "фармацевтов" стал самым молодым футболистом, сыгравшим 50 матчей в Бундеслиге.

Вирцу покорилась данная отметка в возрасте 18 лет, 7 месяцев и 12 дней.

Игрок дебютировал в Бундеслиге в мае 2020 года и с тех пор забил 11 голов и сделал 14 ассистов.

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