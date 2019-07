18-летний защитник "Ливерпуля" мог получить тяжёлую травму

Во время товарищеского матча между "Севильей" и "Ливерпулем" произошёл крайне неприятный инцидент.

Очень тяжёлую травму мог получить защитник "красных" Яссер Ларуки после жёсткого фола Жориса Ньяньона.

18-летнего футболиста унесли с поля на носилках.

Very disgraceful tackle from Sevilla’s Joris Gnagnon on Liverpool’s Yasser Larouci.



Could have broken the guys leg! The more I look at this tackle, the worse it gets. #LFCPreSeason #LiverpoolFCpic.twitter.com/UH5SkpV7Sx