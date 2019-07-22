18-летний защитник "Ливерпуля" мог получить тяжёлую травму

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18-летний защитник "Ливерпуля" мог получить тяжёлую травму

Во время товарищеского матча между "Севильей" и "Ливерпулем" произошёл крайне неприятный инцидент.

Очень тяжёлую травму мог получить защитник "красных" Яссер Ларуки после жёсткого фола Жориса Ньяньона.

18-летнего футболиста унесли с поля на носилках.

Впрочем, после матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп всех успокоил, заверив, что Ларуки избежал серьёзного повреждения.

"Похоже, Яссеру повезло, но, конечно, как всегда бывает в таких ситуациях, нужно немного подождать. Он не мог продолжать, что было не очень хорошим знаком, но в раздевалке выглядел так, будто всё в порядке. Я быстро переговорил с врачом, и он подтвердил, что ничего страшного не случилось, но нужно посмотреть, что будет дальше", - сказал Клопп.

Не пропустите: "Севилья" победила "Ливерпуль" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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vikrosstew

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