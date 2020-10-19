19 игроков "Ювентуса" прилетели в Киев

Теги ювентусдинамо киев

19 игроков "Ювентуса" прилетели в Киев

"Ювентус" прибыл в Киев на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Динамо".

Туринский клуб доставил в столицу 19 футболистов:

вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон;

защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта;

полузащитники: Артур Рамос, Аарон Рэмси, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Маноло Портанова, Деян Кулушевски, Хуан Куадрадо;

нападающие: Альваро Мората, Пауло Дибала, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески.

Матч "Динамо" - "Ювентус" запланирован на 20 октября. Начало игры - в 19:55 (мск).

А еще: "Ювентус" определился с будущим Дибалы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Арсен Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего

Арсен Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов