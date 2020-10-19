19 игроков "Ювентуса" прилетели в Киев
"Ювентус" прибыл в Киев на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Динамо".
Туринский клуб доставил в столицу 19 футболистов:
вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон;
#DynamoJuve #JuveUCL pic.twitter.com/mjUPalKgQb— JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2020
защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта;
полузащитники: Артур Рамос, Аарон Рэмси, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Маноло Портанова, Деян Кулушевски, Хуан Куадрадо;
нападающие: Альваро Мората, Пауло Дибала, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески.
Матч "Динамо" - "Ювентус" запланирован на 20 октября. Начало игры - в 19:55 (мск).
А еще: "Ювентус" определился с будущим Дибалы| http://soccernews.ru
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