19 клубов получили лицензию РПЛ
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал результаты лицензирования клубов на сезон-2021/22.
Среди 19 клубов, которые получили лицензии — 15 нынешних участников премьер-лиги: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи", ЦСКА, "Динамо" Москва, "Ростов", "Краснодар", "Ахмат", "Химки", "Урал", "Арсенал", "Уфа" и "Ротор". Еще четыре клуба, получивших лицензию для выступления в РПЛ, представляют ФНЛ: "Крылья Советов", "Нижний Новгород", "Торпедо" и "Балтика".
11 клубов из указанных выше также получили лицензию УЕФА, которая позволяет выступать в еврокубках: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи", ЦСКА, "Динамо", "Ростов", "Краснодар", "Ахмат" и "Крылья Советов".
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