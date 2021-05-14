19 клубов получили лицензию РПЛ

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал результаты лицензирования клубов на сезон-2021/22.

Среди 19 клубов, которые получили лицензии — 15 нынешних участников премьер-лиги: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи", ЦСКА, "Динамо" Москва, "Ростов", "Краснодар", "Ахмат", "Химки", "Урал", "Арсенал", "Уфа" и "Ротор". Еще четыре клуба, получивших лицензию для выступления в РПЛ, представляют ФНЛ: "Крылья Советов", "Нижний Новгород", "Торпедо" и "Балтика".

11 клубов из указанных выше также получили лицензию УЕФА, которая позволяет выступать в еврокубках: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи", ЦСКА, "Динамо", "Ростов", "Краснодар", "Ахмат" и "Крылья Советов".

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