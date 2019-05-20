19-летний форвард Арп сообщил о переходе в "Баварию"

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19-летний форвард Арп сообщил о переходе в "Баварию"
Нападающий "Гамбурга" Янн-Фите Арп летом станет игроком "Баварии".

"Думаю, смена обстановки пойдет мне на пользу", – написал футболист в своем Instagram.

"Бавария" объявила о подписании Арпа еще в феврале за три миллиона евро, но по условиям соглашения он мог играть за "Гамбург" до лета 2020 года. Впрочем, форвард принял решение присоединиться к мюнхенскому клубу уже этим летом, так как "Гамбург" не сумел вернуться в Бундеслигу.

19-летний Арп является воспитанником "Гамбурга". Всего за клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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