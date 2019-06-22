19-летний голкипер "Челси" Булка перейдет в ПСЖ

Теги псжчелситрансферы

19-летний голкипер "Челси" Булка перейдет в ПСЖ

Голкипер "Челси" Марцин Булка продолжит карьеру во французском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, на 19-летнего игрока нацелился ПСЖ. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года. В скором времени он станет свободным агентом. ПСЖ хочет подписать Булку на три года.

Голкипер выступает в "Челси" с 2016 года. Все это время игрок числился в "Челси" U-23.

А еще:  Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS

Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов