19-летний голкипер "Челси" Булка перейдет в ПСЖ

Голкипер "Челси" Марцин Булка продолжит карьеру во французском клубе. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, на 19-летнего игрока нацелился ПСЖ. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года. В скором времени он станет свободным агентом. ПСЖ хочет подписать Булку на три года.

Голкипер выступает в "Челси" с 2016 года. Все это время игрок числился в "Челси" U-23.

А еще: Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы| http://soccernews.ru