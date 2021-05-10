19-летний Гринвуд побил рекорд Руни

Фото твиттер УЕФА

Нападающий Мэйсон Гринвуд стал рекордсменом "Манчестер Юнайтед", сообщает твиттер АПЛ .

Воспитанник "красных дьяволов" побил рекорд клуба по числу забитых мячей в Премьер-лиге до 20-летия.

Гринвуд превзошёл достижение легендарного Уэйна Руни - 16 голов против 15.

Стоит отметить, что 19-летний форвард дебютировал за "МЮ" в марте 2019 года.

Не пропустите: Бруну Фернандеш побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru