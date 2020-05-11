19-летний хавбек "Аталанты" умер от аневризмы мозга

Молодой футболист "Аталанты" Андреа Ринальди умер в реанимации от аневризмы мозга. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вчера, 10 мая, стало известно, что футболист госпитализирован с диагнозом аневризма сосудов головного мозга. Сегодня, 19-летний полузащитник скончался.

Ринальди был воспитанником "Аталанты". Вместе с командой U-17 он выиграл Скудетто и Суперкубок Италии.

В текущем сезоне он выступал в аренде за клуб серии D "Леньяно".

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