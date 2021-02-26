19-летний вратарь Агкацев прокомментировал свой дебют за "Краснодар"

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился эмоциями после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" (0:1).

Напомним, что эта игра стала дебютной за основной состав "быков" для футболиста, которому только в январе исполнилось 19 лет. Молодой вратарь является воспитанником клубной академии.

"Вчера вечером тренер спросил, как дела, сказал, что могу выйти в стартовом составе. Спросил, готов ли я. Я ответил, что готов. Небольшое волнение присутствовало, но парни поддержали, всё было хорошо. Пара действий в начале матча - и всё, пришла уверенность. Почему не забили? Суетились, наверное, хотели больше забить. Но по самоотдаче все старались", - сказал Агкацев.

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