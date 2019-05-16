19 мая Калачев проведет прощальный матч за "Ростов"
"Ростов" объявил о расставании с белорусским полузащитником Тимофеем Калачевым, сообщает официальный сайт клуба.
Встреча 29-го тура чемпионата России с "Зенитом" станет последним для хавбека в футболке ростовского клуба.
Матч "Ростов" - "Зенит" состоится 19 мая.
38-летний Калачев выступает за "Ростов" с 2010 года. В составе ростовчан он сыграл 288 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 74 результативные передачи. С "Ростовом" белорус становился обладателем Кубка России, а также выигрывал серебряные медали Премьер-лиги.
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