19-й гол Роналду в Серии А в видеообзоре матча "Ювентус" – "Фрозиноне"

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19-й гол Роналду в Серии А в видеообзоре матча "Ювентус" – "Фрозиноне"

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 24-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Фрозиноне", который завершился уверенной победой "старой синьоры" со счётом 3:0.

Не пропустите: Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Фрозиноне" (видео). | http://soccernews.ru

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