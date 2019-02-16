19-й гол Роналду в Серии А в видеообзоре матча "Ювентус" – "Фрозиноне"

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 24-го тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Фрозиноне", который завершился уверенной победой "старой синьоры" со счётом 3:0.

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