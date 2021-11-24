“1xСтавка” подготовила новогоднюю акцию с крутыми призами: KIA K5 и новыми гаджетами!
Несмотря на то, что за окном только ноябрь, в воздухе уже витает предвкушение праздника. Топ-букмекер “1xСтавка” уже сейчас предлагает поддаться новогоднему настроению и присоединиться к новогодней акции Happy New KIA! В рамках промо беттинговый бренд разыграет среди своих игроков роскошные подарки, главный из которых - автомобиль KIA K5.
Чтобы поучаствовать в акции, пользователям “1xСтавка” достаточно ставить на любые виды спорта с 1 декабря 2021-го по 10 января 2022 года. Каждые 350 рублей в сумме ставки гарантируют игроку лотерейный билет для участия в розыгрыше призов, среди которых - ноутбуки MacBook Pro 13" и смартфоны Apple iPhone 13 Pro. Кроме того, каждые 2022 рубля в сумме ставки предоставят игроку 1 билет для участия в розыгрыше KIA K5!
Хотя акция еще официально не стартовала, вы уже можете получить преимущество перед своими соперниками в борьбе за призы. Заходите на страницу промо Happy New KIA, жмите “Буду участвовать” - и каждые 350 рублей в сумме ставки, сделанной с 1 по 7 декабря, будут давать вам не один, а два лотерейных билета. А это значит, что и ваши шансы выиграть приз автоматически повысятся!
Узнать больше об условиях акции, порядке начисления билетов и призовом фонде можно на странице промо Happy New KIA.
Присоединяйтесь к акции “1xСтавка” и готовьтесь выиграть крутые призы!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18