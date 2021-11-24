“1xСтавка” подготовила новогоднюю акцию с крутыми призами: KIA K5 и новыми гаджетами!

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“1xСтавка” подготовила новогоднюю акцию с крутыми призами: KIA K5 и новыми гаджетами!

Несмотря на то, что за окном только ноябрь, в воздухе уже витает предвкушение праздника. Топ-букмекер “1xСтавка” уже сейчас предлагает поддаться новогоднему настроению и присоединиться к новогодней акции Happy New KIA! В рамках промо беттинговый бренд разыграет среди своих игроков роскошные подарки, главный из которых - автомобиль KIA K5.

Чтобы поучаствовать в акции, пользователям “1xСтавка” достаточно ставить на любые виды спорта с 1 декабря 2021-го по 10 января 2022 года. Каждые 350 рублей в сумме ставки гарантируют игроку лотерейный билет для участия в розыгрыше призов, среди которых - ноутбуки MacBook Pro 13" и смартфоны Apple iPhone 13 Pro. Кроме того, каждые 2022 рубля в сумме ставки предоставят игроку 1 билет для участия в розыгрыше KIA K5!

Хотя акция еще официально не стартовала, вы уже можете получить преимущество перед своими соперниками в борьбе за призы. Заходите на страницу промо Happy New KIA, жмите “Буду участвовать” - и каждые 350 рублей в сумме ставки, сделанной с 1 по 7 декабря, будут давать вам не один, а два лотерейных билета. А это значит, что и ваши шансы выиграть приз автоматически повысятся!

Узнать больше об условиях акции, порядке начисления билетов и призовом фонде можно на странице промо Happy New KIA.

Присоединяйтесь к акции “1xСтавка” и готовьтесь выиграть крутые призы!
 
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