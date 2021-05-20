2/3 ударов Роналду со штрафных в составе "Ювентуса" попали в стенку

Фото твиттер Криштиану Роналду

У нападающего Кришитиану Роналду отвратительная статистика исполнения штрафных ударов в составе "Ювентуса".

После перехода в туринский клуб звёздный форвард 71 раз пробивал по воротам соперников со штрафных.

Две трети попыток португальца, а именно 48 (67,6%) принимала на себя стенка.

Что касается забитых голов, то 36-летнему Роналду удалось реализовать только один штрафной - в июле 2020 года.

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