2/3 ударов Роналду со штрафных в составе "Ювентуса" попали в стенку

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2/3 ударов Роналду со штрафных в составе "Ювентуса" попали в стенку

Фото твиттер Криштиану Роналду

У нападающего Кришитиану Роналду отвратительная статистика исполнения штрафных ударов в составе "Ювентуса".

После перехода в туринский клуб звёздный форвард 71 раз пробивал по воротам соперников со штрафных.

Две трети попыток португальца, а именно 48 (67,6%) принимала на себя стенка.

Что касается забитых голов, то 36-летнему Роналду удалось реализовать только один штрафной - в июле 2020 года.

Не пропустите: Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в Кубке Италии. | http://soccernews.ru
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