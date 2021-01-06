2 игрока "Милана" не сыграют с "Ювентусом" из-за коронавируса

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2 игрока "Милана" не сыграют с "Ювентусом" из-за коронавирусаФорвард "Милана" Анте Ребича и хавбек команды Раде Крунич не смогут выйти на поле во встрече 16-го тура Серии А против "Ювентуса".

Оба игрока получили подтверждения заражения коронавирусом. Тестирование проходило вчера.

У футболистов нет ярко выраженных симптомов болезни. Однако, они вынуждены отправится на самоизоляцию до результатов повторного теста. 

Остальные футболисты миланцев и персонал команды сдали негативные тесты и смогут присутствовать на сегодняшнем матче.

Напомним, у "Ювентуса" также есть заболевшие. Это Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. Их участие во встрече исключено.

Читать по теме: "Ювентус" все таки выехал на матч с "Миланом", появилась заявка | http://soccernews.ru
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