2 игрока "Милана" не сыграют с "Ювентусом" из-за коронавируса

Форвард "Милана" Анте Ребича и хавбек команды Раде Крунич не смогут выйти на поле во встрече 16-го тура Серии А против "Ювентуса".

Оба игрока получили подтверждения заражения коронавирусом. Тестирование проходило вчера.

У футболистов нет ярко выраженных симптомов болезни. Однако, они вынуждены отправится на самоизоляцию до результатов повторного теста.

Остальные футболисты миланцев и персонал команды сдали негативные тесты и смогут присутствовать на сегодняшнем матче.