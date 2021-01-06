2 игрока "Милана" не сыграют с "Ювентусом" из-за коронавируса
Форвард "Милана" Анте Ребича и хавбек команды Раде Крунич не смогут выйти на поле во встрече 16-го тура Серии А против "Ювентуса".
Оба игрока получили подтверждения заражения коронавирусом. Тестирование проходило вчера.
У футболистов нет ярко выраженных симптомов болезни. Однако, они вынуждены отправится на самоизоляцию до результатов повторного теста.
Остальные футболисты миланцев и персонал команды сдали негативные тесты и смогут присутствовать на сегодняшнем матче.
Напомним, у "Ювентуса" также есть заболевшие. Это Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. Их участие во встрече исключено.
Читать по теме: "Ювентус" все таки выехал на матч с "Миланом", появилась заявка | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17