Два шокирующих разгрома в Лондоне, "Тоттенхэм" вновь упускает победу, а "Манчестер Сити" не дает себя догнать: все результаты 30-го тура АПЛ

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Два шокирующих разгрома в Лондоне, "Тоттенхэм" вновь упускает победу, а "Манчестер Сити" не дает себя догнать: все результаты 30-го тура АПЛФото: Твиттер @LFC 
Подошел к концу 30-й тур Английской Премьер Лиги. В центральном матче "Арсенал" на своем поле принимал "Ливерпуль" и потерпел разгромное поражение со счетом 0:3. Таким образом "канониры" поддержали начинание земляков "Челси", которые в тот же день неожиданно и крупно уступили "Вест Бромвичу" 2:5. В борьбе за попадание в Лигу Чемпионов намечается серьезная борьба после того, как "Лестер" дома уступил "Манчестер Сити" 0:2. Подарком воспользовался "Вест Хэм", хотя едва не упустил победу в матче с "Вулверхэмптоном", который завершился победой "молотобойцев" 3:2. Представляем все результаты 30-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Челси" - "Вест Бромвич" - 2:5
"Лидс" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1
"Лестер" - "Манчестер Сити" - 0:2
"Арсенал" - "Ливерпуль" - 0:3
"Саутгемптон" - "Бернли" - 3:2
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" - 2:2
"Астон Вилла" - "Фулхэм" - 3:1
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 2:1
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 1:1
"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" - 2:3

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (74), "Манчестер Юнайтед" (60), "Лестер" (56), "Вест Хэм" (52), "Челси" (51), "Тоттенхэм" (49), "Ливерпуль" (49), "Эвертон" (47), "Астон Вилла" (44), "Арсенал" (42), "Лидс" (42), "Кристал Пэлас" (38), "Саутгемптон" (36), "Вулверхэмптон" (35), "Бернли" (33), "Брайтон" (32), "Ньюкасл" (29), "Фулхэм" (26), "Вест Бромвич" (21), "Шеффилд Юнайтед" (14)

Фото: Твиттер @premierleague
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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