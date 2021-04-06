Два шокирующих разгрома в Лондоне, "Тоттенхэм" вновь упускает победу, а "Манчестер Сити" не дает себя догнать: все результаты 30-го тура АПЛ
Фото: Твиттер @LFC
Подошел к концу 30-й тур Английской Премьер Лиги. В центральном матче "Арсенал" на своем поле принимал "Ливерпуль" и потерпел разгромное поражение со счетом 0:3. Таким образом "канониры" поддержали начинание земляков "Челси", которые в тот же день неожиданно и крупно уступили "Вест Бромвичу" 2:5. В борьбе за попадание в Лигу Чемпионов намечается серьезная борьба после того, как "Лестер" дома уступил "Манчестер Сити" 0:2. Подарком воспользовался "Вест Хэм", хотя едва не упустил победу в матче с "Вулверхэмптоном", который завершился победой "молотобойцев" 3:2. Представляем все результаты 30-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Челси" - "Вест Бромвич" - 2:5
"Лидс" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1
"Лестер" - "Манчестер Сити" - 0:2
"Арсенал" - "Ливерпуль" - 0:3
"Саутгемптон" - "Бернли" - 3:2
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" - 2:2
"Астон Вилла" - "Фулхэм" - 3:1
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 2:1
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 1:1
"Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" - 2:3
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (74), "Манчестер Юнайтед" (60), "Лестер" (56), "Вест Хэм" (52), "Челси" (51), "Тоттенхэм" (49), "Ливерпуль" (49), "Эвертон" (47), "Астон Вилла" (44), "Арсенал" (42), "Лидс" (42), "Кристал Пэлас" (38), "Саутгемптон" (36), "Вулверхэмптон" (35), "Бернли" (33), "Брайтон" (32), "Ньюкасл" (29), "Фулхэм" (26), "Вест Бромвич" (21), "Шеффилд Юнайтед" (14)
Фото: Твиттер @premierleague
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18