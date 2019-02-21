20 дней: Аллегри высказался об ответном матче Лиги Чемпионов "Ювентус" - "Атлетико"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико". В первом матче итальянский клуб проиграл в Мадриде со счетом 0:2.
"20 дней. 20 дней, чтобы подготовиться к вызову, жить и выиграть всем вместе. До самого конца", – написал тренер в своем Twitter.
Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится в Турине на стадионе "Альянц" 12 марта.
В этой встрече из-за дисквалификаций не сыграют защитник "Ювентуса" Алекс Сандро, а также игроки "Атлетико" полузащитник Томас Парти и нападающий Диего Коста.
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