20 лет без побед на "Сан-Сиро": Кальяри едет в гости к неудобному "Милану"

"Милан" – "Кальяри"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Лука Пайретто

После разгрома от "Ювентуса" "Кальяри" отправится в гости к другому лидеру итальянского футбола – "Милану". Команда Винченцо Монтеллы в первом туре разгромила "Кротоне", забив в ворота соперника три гола за 24 минуты. Затем "Милан" сыграл среди недели матч с македонской "Шкендией", выиграл без особых проблем и вышел в групповой этап Лиги Европы, где сыграет с "Аустрией", "Риекой" и АЕКом.

Соперники вполне проходимые, поэтому "Милан" может ротировать состав, уделяя внимание чемпионату страны. Красно-черным необходимо выходить в Лигу чемпионов, чтобы огромные затраты на трансферы в итоге окупились. Проблемой же может стать тот факт, что Италия на данный момент имеет всего три путёвки в главный клубный турнир Европы. Место "Ювентуса" не подвергается сомнениям, очень мощно выглядит "Наполи", также за медали будут бороться "Рома" и "Интер", поэтому "Милан" ждёт жаркая осень, очки в матчах с аутсайдерами терять нельзя.

"Кальяри" в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы, в команде играют опытные игроки, которых разбавляют молодёжью. В это трансферное окно клуб приобрел двух юниоров у "Интера" и "Ювентуса", а также нескольких опытных игроков: ван дер Виля, Чигарини, Бальцано, Андреолли. Состав у "Кальяри" не самый лучший, также им не повезло с календарем, команда может увязнуть в болоте, откуда выбраться будет очень трудно.

Интересные факты противостояния:

Команды сыграли между собой 70 матчей: 37 побед у "Милана", 8 – у "Кальяри", 25 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Милан" выиграл на своем поле у "Кальяри" 1:0, а на Сардинии проиграл 2:1.

"Кальяри" не может выиграть на поле "Милана" с 1997 года.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Конти, Родригес, Бонуччи, Романьоли, Монтоливо, Кесси, Чалханоглу, Борини, Силва, Сусо.

"Кальяри": Краньо, Падоин, Писакане, Андреолли, Капуано, Чигарини, Барелла, Ионице, Педро, Сау, Фариас.

Прогноз на матч:

"Милан" – явный фаворит матча, команда Монтеллы уже давно вошла в ритм, так как играла в Лиге Европы, красно-черные хорошо действуют в атаке и много забивают. Оборона гостей, наверняка, не устоит.

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 1.20, на "Кальяри" – 11.50, на ничью – 6.30.

Вячеслав Горбачев

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