20 лет без побед на "Сан-Сиро": Кальяри едет в гости к неудобному "Милану"
"Милан" – "Кальяри"
Стадион: "Сан-Сиро"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Лука Пайретто
После разгрома от "Ювентуса" "Кальяри" отправится в гости к другому лидеру итальянского футбола – "Милану". Команда Винченцо Монтеллы в первом туре разгромила "Кротоне", забив в ворота соперника три гола за 24 минуты. Затем "Милан" сыграл среди недели матч с македонской "Шкендией", выиграл без особых проблем и вышел в групповой этап Лиги Европы, где сыграет с "Аустрией", "Риекой" и АЕКом.
Соперники вполне проходимые, поэтому "Милан" может ротировать состав, уделяя внимание чемпионату страны. Красно-черным необходимо выходить в Лигу чемпионов, чтобы огромные затраты на трансферы в итоге окупились. Проблемой же может стать тот факт, что Италия на данный момент имеет всего три путёвки в главный клубный турнир Европы. Место "Ювентуса" не подвергается сомнениям, очень мощно выглядит "Наполи", также за медали будут бороться "Рома" и "Интер", поэтому "Милан" ждёт жаркая осень, очки в матчах с аутсайдерами терять нельзя.
"Кальяри" в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблицы, в команде играют опытные игроки, которых разбавляют молодёжью. В это трансферное окно клуб приобрел двух юниоров у "Интера" и "Ювентуса", а также нескольких опытных игроков: ван дер Виля, Чигарини, Бальцано, Андреолли. Состав у "Кальяри" не самый лучший, также им не повезло с календарем, команда может увязнуть в болоте, откуда выбраться будет очень трудно.
Интересные факты противостояния:
Команды сыграли между собой 70 матчей: 37 побед у "Милана", 8 – у "Кальяри", 25 раз была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Милан" выиграл на своем поле у "Кальяри" 1:0, а на Сардинии проиграл 2:1.
"Кальяри" не может выиграть на поле "Милана" с 1997 года.
Ориентировочные составы:
"Милан": Доннарумма, Конти, Родригес, Бонуччи, Романьоли, Монтоливо, Кесси, Чалханоглу, Борини, Силва, Сусо.
"Кальяри": Краньо, Падоин, Писакане, Андреолли, Капуано, Чигарини, Барелла, Ионице, Педро, Сау, Фариас.
Прогноз на матч:
"Милан" – явный фаворит матча, команда Монтеллы уже давно вошла в ритм, так как играла в Лиге Европы, красно-черные хорошо действуют в атаке и много забивают. Оборона гостей, наверняка, не устоит.
Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 1.20, на "Кальяри" – 11.50, на ничью – 6.30.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0