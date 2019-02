20 лет назад нынешний наставник "МЮ" Сульшер забил четыре гола за 10 минут (видео)

6 февраля 1999 года "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 8:1.

Нынешний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер вышел на замену на 71-й минуте, а затем с 80-й по 90-ю минуту забил четыре гола.

