20 лет назад нынешний наставник "МЮ" Сульшер забил четыре гола за 10 минут (видео)

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

20 лет назад нынешний наставник "МЮ" Сульшер забил четыре гола за 10 минут (видео)

6 февраля 1999 года "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 8:1.

Нынешний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер вышел на замену на 71-й минуте, а затем с 80-й по 90-ю минуту забил четыре гола.

Напомним, что в декабре прошлого года Сульшер возглавил "МЮ", сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" выиграл девять из 10 матчей во всех турнирах.

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