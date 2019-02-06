20 лет назад нынешний наставник "МЮ" Сульшер забил четыре гола за 10 минут (видео)

6 февраля 1999 года "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 8:1.

Нынешний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер вышел на замену на 71-й минуте, а затем с 80-й по 90-ю минуту забил четыре гола.

#OnThisDay 20 years ago, @ManUtd's Ole Gunnar Solskjær scored 4 goals in 10 minutes after coming off the bench!pic.twitter.com/Q4BvXuhR4b — International Champions Cup (@IntChampionsCup) 6 февраля 2019 г.

Напомним, что в декабре прошлого года Сульшер возглавил "МЮ", сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" выиграл девять из 10 матчей во всех турнирах.

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