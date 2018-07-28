20-летние Максименко и Ломовицкий выйдут в основе "Спартака" в матче с "Оренбургом"

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20-летние Максименко и Ломовицкий выйдут в основе "Спартака" в матче с "Оренбургом"

Стал известен состав московского "Спартака" в матче первого тура чемпионата России против "Оренбурга".

В основе "красно-белых" выйдут 20-летний вратарь Александр Максименко и полузащитник Александр Ломовицкий, а также новичок команды защитник Самуэль Жиго.

Состав "Спартака": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес - Зе Луиш.

Матч "Спартак" - "Оренбург" состоится сегодня, 28 июля и начнется в 19:00 мск.

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