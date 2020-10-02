20-летний Брюстер перешел из "Ливерпуля" в "Шеффилд Юнайтед"

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20-летний Брюстер перешел из "Ливерпуля" в "Шеффилд Юнайтед"

"Шеффилд Юнайтед" купил форварда "Ливерпуля" Риана Брюстера. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма трансфера составила 23,5 млн фунтов. "Ливерпуль" сможет в течение трех лет выкупить футболиста, а также получить 15% в случае продажи игрока.

20-летний футболист на протяжении пяти лет выступал за молодежную команду "Ливерпуля". В составе основной команды провел четыре матча.

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