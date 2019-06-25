20-летний игрок "Севильи" устроил ДТП, в котором погибли молодожёны
Форвард резервной команды "Севильи" Жоуа Малек, который играет в испанском клубе на правах аренды, стал виновником крупной аварии. Об этом информирует Mundo Deportivo.
По данным источника, 23 июня 20-летний футболист ехал на своём автомобиле, превысил скорость и потерял управление, после чего влетел в находящуюся впереди машину, в которой находилась пара молодоженов. В этот день они обручились и должны были готовиться к свадьбе. В результате столкновения они погибли.
Видео происшествия:
Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3— Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.
Скорее всего, молодой футболист в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Контракт игрока с резервной командой "Севильи" истекает 30 июня.
Не пропустите: "Атлетико" интересуется защитниками "Манчестер Сити" и "Аякса"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мане поделился воспоминаниями о своих первых шагах в футболе
-
Уткин рассказал о ходе внедрения VAR в РПЛ
-
Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"
-
20-летний игрок "Севильи" устроил ДТП, в котором погибли молодожёны
-
"Рома" отказала "Ювентусу" в трансфере Дзаньоло
-
Табарес установил мировой рекорд
-
Гильерме согласился на понижение зарплаты в "Локомотиве"
-
Дани Алвес может оказаться в итальянском гранде
-
"Милан" и "Байер" - фавориты в гонке за защитником "Реала" Эрнандесом
-
"Рубин" сделал предложение Глушакову
-
1
Рабьо сегодня договорится о переходе в "Ювентус"
-
1
Луис Адриано хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне
-
Паредес может перейти из ПСЖ в "Лацио" в рамках сделки по Милинковичу-Савичу
-
Три топ-клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Уфы"
-
1
Суарес объявил об уходе из "Барселоны"
-
Влашич прокомментировал травму, полученную в молодёжной сборной Хорватии
-
"Спартак" подтвердил интерес к Баду
-
1
"Ливерпуль" не нашёл покупателей на Миньоле
-
1
Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
-
Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32