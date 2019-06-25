20-летний игрок "Севильи" устроил ДТП, в котором погибли молодожёны

Форвард резервной команды "Севильи" Жоуа Малек, который играет в испанском клубе на правах аренды, стал виновником крупной аварии. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, 23 июня 20-летний футболист ехал на своём автомобиле, превысил скорость и потерял управление, после чего влетел в находящуюся впереди машину, в которой находилась пара молодоженов. В этот день они обручились и должны были готовиться к свадьбе. В результате столкновения они погибли.

Видео происшествия:

Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.

Скорее всего, молодой футболист в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Контракт игрока с резервной командой "Севильи" истекает 30 июня.

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