20-летний Мбаппе достиг отметки в 100 матчей в Лиге 1
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе провёл 100-й матч в рамках чемпионата Франции.
Юбилейной для 20-летнего футболиста стала игра третьего тура Лиги 1 против "Тулузы" (4:0).
Напомним, что до ПСЖ перспективный форвард выступал за "Монако".
В 100 матчах французского первенства Мбаппе забил 63 гола и сделал 33 ассиста.
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