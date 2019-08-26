20-летний Мбаппе достиг отметки в 100 матчей в Лиге 1

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20-летний Мбаппе достиг отметки в 100 матчей в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе провёл 100-й матч в рамках чемпионата Франции.

Юбилейной для 20-летнего футболиста стала игра третьего тура Лиги 1 против "Тулузы" (4:0).

Напомним, что до ПСЖ перспективный форвард выступал за "Монако".

В 100 матчах французского первенства Мбаппе забил 63 гола и сделал 33 ассиста.

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