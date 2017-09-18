20 лучших игроков, с которыми работал Гвардиола

После победы своей команды над роттердамским "Фейеноордом" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил: "Кевин Де Брюйне - один из лучших игроков, которых я когда-либо видел в своей жизни. Мы очень гордимся и счастливы, что он играет в нашей команде". Но насколько верны слова 46-летнего специалиста?

Попробуем определить это, составив рейтинг лучших игроков, с которыми работал нынешний наставник "горожан".

20. ПЕДРО

Позиция: вингер

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 167

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

19. ВИКТОР ВАЛЬДЕС

Позиция: вратарь

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 199

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

18. ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА

Позиция: центральный полузащитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 65

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, кубок Испании, Суперкубок Испании, кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира, 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии

17. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ

Позиция: плеймейкер

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 55

Выигранные трофеи с Гвардиолой: -

16. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

Позиция: форвард

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 100

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 2 Бундеслиги, кубок Германии

15. ТОМАС МЮЛЛЕР

Позиция: форвард

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 148

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира

14. ДАВИД ВИЛЬЯ

Позиция: форвард

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 76

Выигранные трофеи с Гвардиолой: Ла Лига, кубок Испании, 3 Суперкубка Испании, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира

13. ЖЕРАР ПИКЕ

Позиция: центральный защитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 183

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

12. ЭРИК АБИДАЛЬ

Позиция: левый защитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 142

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

11. ДАВИД АЛАБА

Позиция: левый защитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 124

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира

10. КАРЛЕС ПУЙОЛЬ

Позиция: центральный защитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 164

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

9. АРЬЕН РОББЕН

Позиция: вингер

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 97

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира

8. САМУЭЛЬ ЭТО'О

Позиция: форвард

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 52

Выигранные трофеи с Гвардиолой: Ла Лига, кубок Испании, кубок чемпионов

7. МАНУЭЛЬ НОЙЕР

Позиция: вратарь

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 153

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира

6. ФИЛИПП ЛАМ

Позиция: правый защитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 126

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира

5. СЕРХИО БУСКЕТС

Позиция: опорный полузащитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 191

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

4. ДАНИ АЛВЕС

Позиция: правый защитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 208

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

3. АНДРЕС ИНЬЕСТА

Позиция: центральный полузащитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 181

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

2. ХАВИ

Позиция: центральный полузащитник

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 208

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Позиция: форвард

Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 219

Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира

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