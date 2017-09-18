20 лучших игроков, с которыми работал Гвардиола
После победы своей команды над роттердамским "Фейеноордом" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил: "Кевин Де Брюйне - один из лучших игроков, которых я когда-либо видел в своей жизни. Мы очень гордимся и счастливы, что он играет в нашей команде". Но насколько верны слова 46-летнего специалиста?
Попробуем определить это, составив рейтинг лучших игроков, с которыми работал нынешний наставник "горожан".
20. ПЕДРО
Позиция: вингер
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 167
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
19. ВИКТОР ВАЛЬДЕС
Позиция: вратарь
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 199
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
18. ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА
Позиция: центральный полузащитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 65
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, кубок Испании, Суперкубок Испании, кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира, 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии
17. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ
Позиция: плеймейкер
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 55
Выигранные трофеи с Гвардиолой: -
16. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ
Позиция: форвард
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 100
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 2 Бундеслиги, кубок Германии
15. ТОМАС МЮЛЛЕР
Позиция: форвард
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 148
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира
14. ДАВИД ВИЛЬЯ
Позиция: форвард
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 76
Выигранные трофеи с Гвардиолой: Ла Лига, кубок Испании, 3 Суперкубка Испании, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира
13. ЖЕРАР ПИКЕ
Позиция: центральный защитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 183
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
12. ЭРИК АБИДАЛЬ
Позиция: левый защитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 142
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
11. ДАВИД АЛАБА
Позиция: левый защитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 124
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира
10. КАРЛЕС ПУЙОЛЬ
Позиция: центральный защитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 164
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
9. АРЬЕН РОББЕН
Позиция: вингер
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 97
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира
8. САМУЭЛЬ ЭТО'О
Позиция: форвард
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 52
Выигранные трофеи с Гвардиолой: Ла Лига, кубок Испании, кубок чемпионов
7. МАНУЭЛЬ НОЙЕР
Позиция: вратарь
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 153
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира
6. ФИЛИПП ЛАМ
Позиция: правый защитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 126
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Бундеслиги, 2 кубка Германии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира
5. СЕРХИО БУСКЕТС
Позиция: опорный полузащитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 191
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, Суперкубок УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
4. ДАНИ АЛВЕС
Позиция: правый защитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 208
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
3. АНДРЕС ИНЬЕСТА
Позиция: центральный полузащитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 181
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
2. ХАВИ
Позиция: центральный полузащитник
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 208
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Позиция: форвард
Количество сыгранных игр под руководством Гвардиолы: 219
Выигранные трофеи с Гвардиолой: 3 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 3 Суперкубка Испании, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, 2 клубных чемпионата мира
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0