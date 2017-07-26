20 самых значимых личных рекордов Роналду
В завершившемся сезоне 2016/2017 форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду сумел превзойти достижение легендарного британского футболиста Джимми Гривза, который за свою карьеру забил 366 мячей в чемпионатах Англии и Италии. Этот результат оставался лучшим для первенств стран большой пятерки до 17 мая сего года, когда в матче пропущенного 21 тура Ла Лиги португалец его побил.
Данный рекорд, пожалуй, наилучшим образом характеризует значимость Роналду в истории мирового футбола, однако наряду с ним есть у 32-летнего бомбардира и другие важные достижения, которые мы и вспомним:
1. Сделал больше всех хет-триков в матчах Ла Лиги - 32
2. Единственный игрок в мировом футболе, который забивал на семи подряд крупнейших международных турнирах - Чемпионатах Мира 2006, 2010 и 2014 годов и Чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.
3. Первый игрок, забивший 100 голов в еврокубках.
4. Быстрее всех забил 250 голов на клубном уровне.
5. Рекордсмен по количеству забитых голов за сборную Португалии - 75.
6. Рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную Португалии - 143.
7. Рекордсмен по количеству забитых голов за "Реал" - 406.
8. Рекордсмен по количеству попаданий в команду года УЕФА - 11.
9. Рекордсмен по количеству званий "Лучший спортсмен Португалии" - 8.
10. Первый игрок, выигравший все национальные титулы - чемпионат, национальный кубок, национальный Суперкубок, а также Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, звание лучшего игрока чемпионата, "Золотую бутсу" и "Золотой мяч" в двух разных клубах.
11. Рекордсмен по количеству забитых мячей в Лиге Чемпионов ударом головой - 18.
12. Единственный игрок, забивший более 50-ти мячей в матчах плей-офф Лиги Чемпионов - 54.
13. Рекордсмен по количеству забитых мячей в пяти ведущих европейских чемпионатах - 369.
14. Рекордсмен по количеству забитых голов в полуфиналах Лиги Чемпионов - 13.
15. Единственный игрок, забивший более 100 мячей в Лиге Чемпионов - 105.
16. Забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем "Атлетико" (100), "Бенфика" (98) и "Рома" (98).
17. Забивал более 20 мячей в каждом из своих восьми сезонов в "Реале".
18. Рекордсмен по количеству забитых мячей в домашних матчах Лиги Чемпионов - 54.
19. Первый игрок, забивавший мячи в одном сезоне в ворота всех 19-ти команд Ла Лиги - 2011/2012.
20. Рекордсмен по количеству забитых мячей на Чемпионатах Европы (включая отборочные матчи) - 23.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20