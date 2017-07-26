20 самых значимых личных рекордов Роналду

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20 самых значимых личных рекордов РоналдуВ завершившемся сезоне 2016/2017 форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду сумел превзойти достижение легендарного британского футболиста Джимми Гривза, который за свою карьеру забил 366 мячей в чемпионатах Англии и Италии. Этот результат оставался лучшим для первенств стран большой пятерки до 17 мая сего года, когда в матче пропущенного 21 тура Ла Лиги португалец его побил.

Данный рекорд, пожалуй, наилучшим образом характеризует значимость Роналду в истории мирового футбола, однако наряду с ним есть у 32-летнего бомбардира и другие важные достижения, которые мы и вспомним:

1. Сделал больше всех хет-триков в матчах Ла Лиги - 32

2. Единственный игрок в мировом футболе, который забивал на семи подряд крупнейших международных турнирах - Чемпионатах Мира 2006, 2010 и 2014 годов и Чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

3. Первый игрок, забивший 100 голов в еврокубках.

4. Быстрее всех забил 250 голов на клубном уровне.

5. Рекордсмен по количеству забитых голов за сборную Португалии - 75.

6. Рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную Португалии - 143.

7. Рекордсмен по количеству забитых голов за "Реал" - 406.

8. Рекордсмен по количеству попаданий в команду года УЕФА - 11.

9. Рекордсмен по количеству званий "Лучший спортсмен Португалии" - 8.

10. Первый игрок, выигравший все национальные титулы - чемпионат, национальный кубок, национальный Суперкубок, а также Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, звание лучшего игрока чемпионата, "Золотую бутсу" и "Золотой мяч" в двух разных клубах.

11. Рекордсмен по количеству забитых мячей в Лиге Чемпионов ударом головой - 18.

12. Единственный игрок, забивший более 50-ти мячей в матчах плей-офф Лиги Чемпионов - 54.

13. Рекордсмен по количеству забитых мячей в пяти ведущих европейских чемпионатах - 369.

14. Рекордсмен по количеству забитых голов в полуфиналах Лиги Чемпионов - 13.

15. Единственный игрок, забивший более 100 мячей в Лиге Чемпионов - 105.

16. Забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем "Атлетико" (100), "Бенфика" (98) и "Рома" (98).

17. Забивал более 20 мячей в каждом из своих восьми сезонов в "Реале".

18. Рекордсмен по количеству забитых мячей в домашних матчах Лиги Чемпионов - 54.

19. Первый игрок, забивавший мячи в одном сезоне в ворота всех 19-ти команд Ла Лиги - 2011/2012.

20. Рекордсмен по количеству забитых мячей на Чемпионатах Европы (включая отборочные матчи) - 23.

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комментарии
Мессифан

Вы все врете. Пеналду лохпет Лионелиус Мессионус лучше всех

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Реало

Надо такую же аналитику с Мессёнышем и сравним))

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